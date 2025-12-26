Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gençlerbirliği maçında sakatlık yaşamıştı: Trabzonspor, Stefan Savic'in son durumunu paylaştı

26.12.2025 20:51:00
Güncellenme:
Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Stefan Savic için açıklama yaptı. Bordo mavililer, tecrübeli oyuncunun sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'da kaptan Stefan Savic ilk yarının son maçı olan Gençlerbirliği maçında sakatlandı. Tecrübeli oyuncu 39. dakikada yerini Serdar Saatçı'ya bırakmıştı.

Trabzonspor, Savic'in MR sonuçlarını açıkladı. Bordo mavililer, Savic'te sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem olduğunu tespit etti.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

