Gençlerbirliği Bandırmaspor karşısında nefes aldı!

Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde Gençlerbirlği, sahasında Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 18:16
Gençlerbirliği Bandırmaspor karşısında nefes aldı!
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Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde Gençlerbirlği, sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Metehan Mert ve 75. dakikada Sandro Lima kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 42'ye çıkardı ve iki maç aradan sonra 3 puana ulaştı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Bandırmaspor ise 55 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Denizlispor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise Keçiörengücü'nü konuk edecek.


Gençlerbirliği Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig

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