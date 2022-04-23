Fatih Karagümrük evinde Giresunspor'a geçit vermedi!
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, 1-0 geriye düştüğü maçta Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Giresunspor, 48. dakikada Chiquinho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karagümrük ise bu gole 52. dakikada Aleksandar Pesic'in penaltı golüyle karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi.
Karagümrük'te 46. dakikada oyuna giren Jimmy Durmaz, 65. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve maçın skorunu tayin etti. Öte yandan tecrübeli futbolcu bu golünden 13 dakikada sonra 78'de doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 50 puana yükseldi. Giresunspor, 40 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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