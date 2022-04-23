Tarihe geçen maçta Göztepe küme düştü!
Gaziantep deplasmanında 90+2. dakikada bulduğu golle öne geçen Göztepe, hakem atışından golü bulduğu için 90+6'da Gaziantep'in gol atmasına fair-play olarak izin verdi ve Süper Lig'den düşen ikinci takım oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi ve bu sonuçla birlikte Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu.
Göztepe, 90+2. dakikada Adis Jahovic'in golüyle öne geçti. Golden önce hakem atışı Soner tarafından direkt kaleye vuruldu ve üst direkten dönen topu Jahovic tamamlayarak golü attı.
Göztepeli oyuncular, bu pozisyonun gol olması nedeniyle santradan sonra Gaziantep'in gol atmasına izin verdiler. 90+6. dakikada Joao topu santradan alıp direkt filelere gönderdi. Göztepeli oyuncular bu anlarda hareketsiz bekledi.
Maçın son saniyelerinde Gaziantep penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı 90+9. dakikada Muhammed Demir bilerek dışarı vurdu ve ardından maç sona erdi.
Göztepe, 27 puanda kaldı ve 5 sezonluk Süper Lig macerasının ardından Spor Toto 1. Lig'e düştü.
19 YIL SONRA YİNE DÜŞTÜLER
En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden sarı-kırmızılı ekip amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.
İzmir temsilcisi bu sezon 30. kez mücadele ettiği Süper Lig'de daha önce 1976-1977, 1979-1980, 1981-1982, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında küme düşmüştü.
Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK, puanını 42 yaptı.
Gaziantep FK gelecek hafta Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Göztepe ise Çaykur Rizespor ile prestij maçına çıkacak.
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