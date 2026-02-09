Gençlerbirliği maçı öncesi... Tedesco'dan Kante ve Cherif kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.02.2026 10:34:00
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Tedesco'nun yeni transfer N'Golo Kante'ye bu maçta ilk 11'de şans vereceği, bir diğer yeni transfer Sidiki Cherif'in ise maçın ilerleyen dakikalarında şans bulma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe taraftarı, yeni transferleri sahada görüp göremeyeceğini merak ediyor.

NTV Spor'un haberine göre Tedesco, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi N'Golo Kante'ye bu maçta ilk 11'de şans verecek. İtalyan teknik adam, sahaya Kante-Guendouzi-Asensio üçlüsüyle çıkma kararı aldı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin bir diğer yeni transferi 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif, sakatlığını atlattı ve dün takımla birlikte çalıştı. Genç futbolcunun ilk 11'de olmaması durumunda bile maçın ilerleyen dakikalarında şans bulma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

