Fenerbahçe yeni sözleşmeyi resmen duyurdu: Anderson Talisca'dan ilk açıklama!

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde oyuncumuza Yönetim Kurulu Üyemiz Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktörümüz Devin Özek eşlik etti."

"ÇOK MUTLUYUM"

Talisca, imzasının ardından, "Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak; takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım" dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen Brezilyalı futbolcu, "Bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler" sözlerini sarf etti.

"AİLEMİZİN SEVİLEN EN BÜYÜK PARÇALARINDAN"

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Hocamızın, ekibinin ve takım arkadaşlarının da çok sevdiği oyuncu. Ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim: Rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız" dedi.

56 MAÇTA 37 GOLE KATKI

Fenerbahçe'ye geçen sezon devre arası transfer döneminde transfer olan 32 yaşındaki Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerde çıktığı 56 maçta 31 gol attı ve 6 asist yaptı.