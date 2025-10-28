Gençlerbirliği'nde yol ayrımı: Yerine geçecek isim belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

10 MAÇTA 2 GALİBİYET

Gençlerbirliği, Süper Lig'de bu sezon Hüseyin Eroğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Başkent ekibi, geçen sezon Eroğlu idaresinde TFF 1. Lig'i 68 puanla 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkarmıştı.

YENİ HOCA BELLİ OLDU

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu'nun ayrılması üzerine teknik direktör Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

Ajansspor'un haberine göre, Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Volkan Hoca bugün Ankara’da olacak" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel son olarak çalıştırdığı Bodrum FK'deki görevinden 3 Şubat 2025'te ayrılmıştı. Volkan Demirel, Bodrum FK'nin başında çıktığı 13 maçta 0.77'lik puan ortalaması yaptı.