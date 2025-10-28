Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gençlerbirliği'nde yol ayrımı: Yerine geçecek isim belli oldu!

Gençlerbirliği'nde yol ayrımı: Yerine geçecek isim belli oldu!

28.10.2025 13:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Gençlerbirliği'nde yol ayrımı: Yerine geçecek isim belli oldu!

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ankara ekibi Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaşıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Image

10 MAÇTA 2 GALİBİYET

Gençlerbirliği, Süper Lig'de bu sezon Hüseyin Eroğlu yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Başkent ekibi, geçen sezon Eroğlu idaresinde TFF 1. Lig'i 68 puanla 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkarmıştı.

YENİ HOCA BELLİ OLDU

Gençlerbirliği, Hüseyin Eroğlu'nun ayrılması üzerine teknik direktör Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

Image

Ajansspor'un haberine göre, Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Volkan Hoca bugün Ankara’da olacak" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel son olarak çalıştırdığı Bodrum FK'deki görevinden 3 Şubat 2025'te ayrılmıştı. Volkan Demirel, Bodrum FK'nin başında çıktığı 13 maçta 0.77'lik puan ortalaması yaptı.

İlgili Konular: #Gençlerbirliği #volkan demirel #hüseyin eroğlu

İlgili Haberler

Beşiktaş Dolmabahçe'de yaralı: Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği
Beşiktaş Dolmabahçe'de yaralı: Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
Konyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti hatırladı!
Konyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında galibiyeti hatırladı! Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Spor yazarları, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Yan gelip yatmanın bedeli'
Spor yazarları, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını yorumladı: 'Yan gelip yatmanın bedeli' Spor yazarları, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.