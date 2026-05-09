Gençlerbirliği'nden Kasımpaşa karşısında mucizevi geri dönüş

9.05.2026 22:17:00
Yenilmesi halinde küme düşecek olan Gençlerbirliği, 2-0'dan gerip dönüp Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve küme düşme hattının 1 basamak üstüne çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 3-2'lik skorla kazandı

Kasımpaşa, 1 ve 12. dakikalarda Adrian Benedyczak'ın golleryle 2-0 öne geçti.

Gençlerbirliği, 42. dakikada Adama Traore ve 45+4. dakikada Dimitrios Goutas'ın golleriyle skora dengeyi getirdi.

Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, 69. dakikada penaltı kararına itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği, 70. dakikada Franco Tongya'nın penaltı golüyle öne geçti.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Metin Diyadin ile ilk maçında 2-0'dan dönüp kazanarak puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattının 1 basamak üstüne çıktı.

Son 3 haftayı 1 puanla kapatan Kasımpaşa, 32 puanda kaldı ve son haftaya küme düşme tehlikesiyle girdi.

Kasımpaşa, son hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

