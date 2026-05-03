Fatih Karagümrük'ten Gençlerbirliği'ne ağır darbe!

3.05.2026 22:23:00
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük, 1-0'lık skorla kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 17. dakikada Tiago Çukur attı.

GENÇLERBİRLİĞİ PENALTI KAÇIRDI

Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, 45+5. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, bu sonuçla 24 puana yükseldi ve umutlarını son iki haftaya taşıdı. Süper Lig'de 28 puanda kalan Gençlerbirliği, küme düşme hattına geriledi.

Ligin gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

