18.12.2025 20:05:00
Gençlerbirliği'nden Türkiye Kupası'nda müthiş geri dönüş!

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası grup aşamasının ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Bodrum FK'yi 3-2 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Gençlerbirliği, Bodrum FK'yi konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Bodrum FK'nin ilk golünü, 18. dakikada Adem Metin Türk kaydetti.

İlk yarı, Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Ege ekibi 51. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

NIANG'DAN DUBLE

Mücadelenin 59. dakikasında M'Baye Niang, Gençlerbirliği adına farkı 1'e indiren golü attı ve skor 2-1'e geldi.

Gençlerbirliği'nde Samed Onur, 67. dakikada skoru 2-2'ye getirirken; bu golden 2 dakika sonra M'Baye Niang bir kez daha sahneye çıktı ve 69. dakikada Gençlerbirliği'ni 3-2 öne geçiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, grup aşamasına 3 puanla başladı. Bodrum FK ise puanla tanışamadı.

Grubun sonraki haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Amed SK'yi ağırlayacak.

METİN DİYADİN GALİBİYETLE BAŞLADI

Öte yandan Gençlerbirliği'nde, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Metin Diyadin, kırmızı-siyahlı kulüpte 3. teknik direktörlük dönemine galibiyetle başladı.

