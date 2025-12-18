Cumhuriyet Gazetesi Logo
Donald Trump'tan 2026 FIFA Dünya Kupası kararı: 2 ülkeye seyahat yasağı!

18.12.2025 19:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarının ABD'ye girişini askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası öncesinde dikkat çeken bir karara imza attı.

Trump yönetimi, salı günü yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle Senegal ve Fildişi Sahili vatandaşlarının ABD'ye girişini askıya aldı. Halihazırda seyahat yasağı bulunan ve 2026 Dünya Kupası'na katılacak Haiti ve İran ise en sert kısıtlamalara tabi ülkeler arasında yer alıyor. Böylece seyahat yasağı kapsamındaki Dünya Kupası katılımcısı ülke sayısı dörde yükseldi.

GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Beyaz Saray, Senegal ve Fildişi Sahili'ne yönelik yasağın gerekçesi olarak vize süresi aşımı oranlarını gösterdi

Söz konusu yasak, turizm ve kısa süreli ziyaretleri de kapsıyor. Bu durum, Dünya Kupası maçlarını yerinde izlemek isteyen Senegal ve Fildişi Sahili taraftarlarının ABD'ye girişine izin verilmeyeceği anlamına geliyor.

SENEGAL'İN MAÇLARI ABD'DE VE TORONTO'DA

Senegal, 2026 Dünya Kupası'nda I Grubu'nda yer alacak.

Afrika temsilcisi; Fransa, Norveç ve Bolivya–Irak–Surinam play-off galibiyle karşılaşacak. Fransa ve Norveç maçları ABD'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Play-off galibiyle yapılacak mücadele ise Kanada'nın Toronto kentinde gerçekleşecek. Bu karşılaşmada Senegal taraftarları herhangi bir kısıtlamaya takılmadan tribündeki yerini alabilecek.

FİLDİŞİ SAHİLİ'NİN MAÇLARI DA ABD'DE VE KANADA'DA

Fildişi Sahili, Almanya, Ekvador ve turnuva tarihinin en küçük ülkesi olarak öne çıkan Curaçao ile birlikte E Grubu'nda mücadele edecek.

Ekvador ve Curaçao karşılaşmaları ABD'de oynanacakken, Almanya maçı Kanada'da yapılacak ve bu maçta seyahat yasağı uygulanmayacak.

OYUNCULARI VE TEKNİK EKİBİ İÇERMİYOR 

Trump'ın daha önce imzaladığı başkanlık kararnameleri, oyuncular, teknik ekip ve birinci derece aile üyeleri için istisna içeriyor.

Bu kapsamda Senegal'den Iliman Ndiaye ve Nicolas Jackson, Fildişi Sahili'nden ise Amad ve Evann Guessand gibi Premier Lig'de forma giyen yıldız isimlerin turnuvaya katılımında herhangi bir engel bulunmuyor.

ON BİNLERCE TARAFTARA BÜYÜK ENGEL

Ancak tüm bu istisnalara rağmen, her iki ülkenin on binlerce taraftarı için yeni seyahat kuralları 2026 Dünya Kupası'nı ABD'de izlemeyi neredeyse imkansız hale getiriyor.

Bu kararın turnuva atmosferini ve tribün doluluklarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Fildişi Sahili #Donald Trump #Senegal

