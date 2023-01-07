Gençlerbirliği orta saha oyuncusu Gabriel Torje'yi transfer etti
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi Gençlerbirliği, Rumen orta saha oyuncusu Gabriel Torje'yi transfer etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rumen orta saha oyuncusu Gabriel Torje'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer yasağını kaldıran başkent temsilcisi, kadrosunu güçlendirmek için transfere hız verdi.
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam eden başkent ekibi, Romanyalı 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Torje ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Türkiye'de Konyaspor, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor, Sivasspor ve Bandırmaspor'da da oynayan tecrübeli futbolcu, FC Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Akhmat Grozny, Larisa ve son olarak ülkesi Romanya'nın FCV Farul takımında forma giydi.
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