Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin: Yasağın olduğu bir yerde hedef söylemek mümkün değil
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, transfer yasağı hakkında konuştu. Diyadin, "Önce transfer yasağının açıldığını görüp 6-7 kişiyi de geçen yıldan boşalan mevkilerimize yapacağız" dedi.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde sürdürüyor. Ligde ilk maçını kendi evinde Altınordu ile oynayacak olan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Metin Diyadin açıklamalarda bulundu.
Erciyes’teki kampın ardından yaklaşık 5 gündür Ankara’da olduklarını ve çalışmaların gayet iyi gittiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Çalışma yönünden bir sıkıntımız yok. Çocukların da istekleri var. Tabii ki belirsizlik bizi etkiliyor. Hepimiz beklemedeyiz. Sonuçta süreç gösterecek” dedi.
"TRANSFER YASAĞININ KALKIP KALKMAYACAĞININ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Geçen yıldan 12 oyuncuya ek olarak denemeye gelen oyuncular olduğunu belirten Diyadin, "Kendi altyapımızdan var, Hacettepe’den var. Önümüzdeki hafta sayısal olarak kadromuz düşecek. Bu arada transfer yasağının kalkıp kalkmayacağının ve yönetimsel durumların da belli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.
"6, 7 OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"
6-7 oyuncuya ihtiyaçları olduğunu kaydeden Diyadin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Farz ederek hareket edemeyiz, realist olmak lazım. Önce transfer yasağının açıldığını görüp 6-7 kişiyi de geçen yıldan boşalan mevkilerimize yapacağız. Forvet bölümümüz tamamen boşalmış durumda. Yasağın olduğu bir yerde hedef söylemek mümkün değil şu anda.”
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