Gençlerbirliği, üç puanı son dakikalarda aldı
Trendyol 1. Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği, evinde İstanbulspor ile 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Ligin 11. haftasında Gençlerbirliği, evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Gençlerbirliği, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 57'de Sinan Osmanoğlu, 90+3'te Metehan Mimaroğlu attı. İstanbulspor'un tek golünü ise 26'da Emir Kaan Gültekin kaydetti.
Gençlerbirliği, bu maçın ardından puanını 15 yaptı. İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Adanaspor'u konuk edecek.
Etiketler: #Gençlerbirliği #istanbulspor #Trendyol 1. Lig
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