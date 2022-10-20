Gençlerbirliği üst tura yükseldi! Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK: 3-1
Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu'nda Gençlerbirliği sahasında Niğde Anadolu FK'yı uzatmalara giden karşılaşma sonunda 3-1 mağlup ederek adını bir üs tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Eleme Turu'nda Gençlerbirliği sahasında Niğde Anadolu FK'yı uzatmalara giden karşılaşma sonunda 3-1 mağlup ederek adını bir üs tura yazdırdı.
Konuk ekip 5’inci dakikasda Yusufhan Çalık’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 39’uncu dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Kazanılan penaltı için topun başına geçen Gökhan Altıparmak’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten dışarıya gitti.
Gençlerbirliği 45+2'nci dakikada Ahmet Arda Tuzcu ile durumu 1-1’e getirdi. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta ilk uzatma devresinde Niğde Anadolu’da Ahmet Demir kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gençlerbirliği 110’uncu dakikada Ahmet Arda Tuzcu ve 113'üncü dakikada Barış Alıcı’nın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
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