Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi

Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile anlaştığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 17:09
Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe dönemi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Recep Karatepe'nin getirildiği duyuruldu.

Recep Karatepe için 3 Haziran Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği kaydedildi.


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