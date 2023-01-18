Gençlerbirliği'nden 1 günlük transfer

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 16:37

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 16:37

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rodin Cem Deprem ile anlaşmalarını karşılıklı iptal ettiklerini duyurdu.

Rodin Cem Deprem

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. Rodin Cem Deprem'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİNE İSVEÇ'TE BAŞLADI

Profesyonel olarak futbola İsveç'in Örebro SK takımında başlayan Rodin Cem Deprem, en son Dalkurd'da forma giydi.