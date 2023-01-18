Gençlerbirliği'nden 1 günlük transfer
TFF Lig ekibi Gençlerbirliği, dün transferini açıkladığı Rodin Cem Deprem ile bugün anlaşamadıklarını duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rodin Cem Deprem ile anlaşmalarını karşılıklı iptal ettiklerini duyurdu.
Rodin Cem Deprem
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. Rodin Cem Deprem'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
KARİYERİNE İSVEÇ'TE BAŞLADI
Profesyonel olarak futbola İsveç'in Örebro SK takımında başlayan Rodin Cem Deprem, en son Dalkurd'da forma giydi.
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