Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'a transfer oldu
Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Adana Demirspor ile anlaşıldığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Adana Demirspor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Takımımız, Trabzonspor forması giyen tecrübeli oyuncu Yusuf Erdoğan ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/zboxM7IlAW— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 16, 2023
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Adana Demirspor, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100 bin avro+ KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50'sini kulübümüze ödeyecektir."
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Bahçeli’nin yanındaki savaş suçlusu
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- 'Adayı olmayacağı çok önceden belliydi'
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı
- Bartın'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
- Muhalefetten ‘üç sandık’ hamlesi
- 'İktidardan büyük tuzak'