Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'a transfer oldu

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 20:22

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 20:22

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda Adana Demirspor ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Takımımız, Trabzonspor forması giyen tecrübeli oyuncu Yusuf Erdoğan ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/zboxM7IlAW — Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 16, 2023

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Erdoğan'ın, Adana Demirspor'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Adana Demirspor, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 100 bin avro+ KDV ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleştiği her durumda, Adana Demirspor, elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50'sini kulübümüze ödeyecektir."