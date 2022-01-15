Genoa, Andriy Shevchenko ile yollarını ayırdığını duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktör Andriy Shevchenko ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2022 Cumartesi, 15:07
Genoa, Andriy Shevchenko ile yollarını ayırdığını duyurdu
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İtaly Serie A'da mücadele eden Genoa, teknik direktör Andriy Shevchenko ile yolların ayrıldığını duyurdu. 

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın teknik direktörlük görevinin, geçici olarak Roberto Murgita'nın yardımıyla Bay Abdoulay Konko'ya emanet edileceğini açıkladı.

Shevchenko, Kasım ayı başlarında Genoa'da göreve başladı. İtalyan ekibi bu sürede, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Kulübün Shevchenko yönetimindeki tek galibiyeti Coppa Italia'da Salernitana'yı 1-0 yendiklerinde geldi.

Genoa, 21 maçta sadece bir galibiyetle Serie A'da 19. sırada bulunuyor.


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