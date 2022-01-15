Genoa, Andriy Shevchenko ile yollarını ayırdığını duyurdu
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktör Andriy Shevchenko ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
İtaly Serie A'da mücadele eden Genoa, teknik direktör Andriy Shevchenko ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, takımın teknik direktörlük görevinin, geçici olarak Roberto Murgita'nın yardımıyla Bay Abdoulay Konko'ya emanet edileceğini açıkladı.
Shevchenko, Kasım ayı başlarında Genoa'da göreve başladı. İtalyan ekibi bu sürede, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Kulübün Shevchenko yönetimindeki tek galibiyeti Coppa Italia'da Salernitana'yı 1-0 yendiklerinde geldi.
Genoa, 21 maçta sadece bir galibiyetle Serie A'da 19. sırada bulunuyor.
Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022
https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC
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