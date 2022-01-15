Sivasspor'da Goutas, Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı
Sivasspor’un başarılı oyuncusu Dimitris Goutas, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Demir Grup Sivasspor'da savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, rahatsızlığı nedeniyle kırmızı-beyazlı ekibin Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ateş ve halsizlik şikayetiyle sağlık ekibine başvuran Dimitrios Goutas'a yapılan kontrollerde, üst solunum yolu enfeksiyonu ve hafif seviyede bronşit tanıları konulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sporcumuzun Kovid-19 PCR testi de negatif çıkmıştır. Tedavisine başlanılan sporcumuz, Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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