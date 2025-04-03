Genoa'dan Jean Onana açıklaması!

Genoa Teknik Direktörü Patrick Vieira, Jean Onana'nın kısa bir sakatlık yaşamasının ardından takıma geri döndüğünü açıkladı.

Genoa'dan Jean Onana açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 20:21

Genoa Teknik Direktörü Patrick Vieira, ligde Udinese ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'tan kiralanan Jean Onana'nın durumu için konuşan Vieira, "Onana, orta sahada çok sayıda ikili mücadele kazanan agresif ve önemli bir futbolcu. Ufak bir sakatlığı olduğu için dün (çarşamba) tek başına antrenman yapmıştı ama bugün takıma geri döndü" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını geçtiğimiz günlerde Genoa'nın ligde kalmayı garantilemesinin ardından Onana'nın geleceğine karar vermek için Vieira'nın 25 yaşındaki futbolcuya daha fazla süre vereceğini öne sürmüştü.

Genoa'da bu sezon 5 maçta süre bulan Onana, bu maçlarda takımına skor katkısı sağlayamadı.


Etiketler: #Jean Onana #Patrick Vieira #genoa

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