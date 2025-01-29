Beşiktaş'ta yol ayrımı: Jean Onana'nın yeni adresi belli oluyor!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:09

Güncelleme: 29.01.2025 - 10:09

Transfer çalışmalarını sürdüren Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi yaşandı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Jean Onana'nın İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağladı.

Anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

6 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon siyah-beyazlı formayı 6 maçta 163 dakika giyen Jean Onana, takımına gol ya da asist katkısı sunamadı.

25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 2 mücadelede sarı kart gördü.