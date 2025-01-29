Beşiktaş'ta yol ayrımı: Jean Onana'nın yeni adresi belli oluyor!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncusu Jean Onana'nın İtalyan kulüp Genoa'ya kiralandığı ileri sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi yaşandı.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Jean Onana'nın İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya sezon sonuna kadar kiralanması için anlaşma sağladı.
Anlaşmada satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.
6 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon siyah-beyazlı formayı 6 maçta 163 dakika giyen Jean Onana, takımına gol ya da asist katkısı sunamadı.
25 yaşındaki Kamerunlu futbolcu 2 mücadelede sarı kart gördü.
Etiketler: #Jean Onana #genoa #beşiktaş #transfer
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