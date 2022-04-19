Gerard Pique 'komisyon' iddiası hakkında konuştu: Saklayacak bir şeyim yok
İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanabilmesi için komisyon aldığı ortaya çıkan Gerard Pique, hakkındaki iddiaları doğrularken yasa dışı hiçbir şey yapmadığını söyledi.
Barcelona'nın tecrübeli stoperi Gerard Pique, Twitch hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, hakkındaki komisyon iddialarına açıklık getirdi.
Komisyon aldığını ve bunun yasal olduğunu vurgulayan Pique, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Onlara bu konuyu umursamadığımı söyledim. Hiçbir şeyden saklanmak zorunda değilim. Tamamen yasal bir şeyden bahsediyoruz. İnsanlar bu konu hakkında çıkar çatışması olup olmayacağı hakkında şüphe duyabilirler. Yaptığım şey yasaldı. Yasal olmayan şey, özel konuşmaları yayımlamaktır. Bu, kötü niyetli bir sızıntı. Bazı sesler, haber oluşturmak için bağlamından kopartılıyor. Bu konunun sahada olanlarla ilgili hiçbir ilgisi yok. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu için bir fırsat getirdim."
NE OLMUŞTU?
İspanyol gazetesi El Confidencial dün, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşmayla ilgili olarak Pique ve federasyon başkanı Luis Rubiales arasındaki bazı telefon görüşmesi kayıtlarını ve belgeleri yayımladı.
Pique'nin sahibi olduğu Kosmos şirketinin, 2019'da İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile Suudi Arabistan arasında yapılan ve 2020'de başlayıp 2025'e kadar geçerli olan Süper Kupa maçlarının bu ülkede oynanması anlaşmasından toplam 24 milyon Euro komisyon aldığı iddia edildi.
Kosmos'un Süper Kupa maçlarından her yıl için 4 milyon Euro aldığı, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile direkt bağlantısı olmayan bu paranın Suudi Arabistanlı bir kamu şirketi olan Sela tarafından ödendiği kaydedildi.
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