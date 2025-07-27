Gergin anların yaşandığı divanda konuşan Aziz Yıldırım, Ali Koç’u sert dille eleştirip ‘Aday olma’ dedi

Yıldırım, Ali Koç’u ve yönetimini sert dille eleştirirken “Ali Bey, ben aday olmayacağım! Rahat ol! ‘Ben olduğum sürece F.Bahçe şampiyon olamaz’ diyenler başkan adayı olmamalı!” dedi. Aziz Yıldırım, “Ali Bey ömrümü verdim, ömrümü! Hapse gittim, yattım ömrümü verdim! Ben ne yaptıysan F.Bahçe için yaptım. Ben ve arkadaşlarım bu kulübün birer parçasıyız ve kendisiyiz! Bunu bilin!” ifadelerini kullandı.

‘HERKES KAN AĞLIYOR!’

Yıldırım, “Her yerde çoğunluk G.Saray’da. Bunu önce kabul edeceğiz. Bir yakınım çocuğuna forma almış, götürmüş çocuğu Fenerium’a numara yazdıracak, çocuk demiş ki ‘45 Osimhen’. G.Saray’ı 6-0 yenen takımın başkanıyım ben. Herkes kan ağlıyor burada kan. Çocuklar F.Bahçeli olmuyor artık! En büyük tehlike bu! G.Saray ile 6 şampiyonluk fark oldu. F.Bahçe olarak 10 sene gerideyiz” dedi.

‘OTUR YERİNE HAMDİ!’

Yönetici Hamdi Akın’ın kendisine yönelik “Borç ödemediniz” demesi üzerine Yıldırım, “Hamdi beni kendine saldırtma! Otur oturduğun yerde” yanıtını verdi. Yıldırım konuşmasının başka bir bölümünde Akın’a “Otur lan yerine, konuşturma beni! Sen 3 Temmuz’da F.Bahçe için Ankaragücü’yle Trabzonspor adına pazarlık yaptın. Seni çok kötü yaparım!” dedi. Aziz Yıldırım, Ali Koç’a, “25 milyar lira borç var ama anlatmıyorlar. Bu borcu anlat!” ifadesini kullanırken, “Eylülde yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek. Tekrar gözden geçirin” diye konuştu.

‘ÇIK DIŞARI’ SÖZÜYLE TANSİYON YÜKSELDİ

F.Bahçe yöneticisi Ali Alpoğlu kürsüde olağanüstü seçim için toplanan imza sayısı hakkında bilgi verdi. Bu sırada bir yüksek divan kurulu üyesi, bağırarak aynı şeylerin anlatıldığını söyleyip Alpoğlu’na tepki gösterdi.

Başkan Ali Koç, bu üyenin yanına gidip salondan çıkmasını isteyince hem çevredeki üyeler hem de Aziz Yıldırım duruma müdahale etti. Tansiyon yükselirken Yıldırım’ın Koç’a söylediklerinin ardından gerginlik son buldu.

Aziz Yıldırım, “Loca istedim. ‘Parasıyla’ dediler ve loca vermediler” dedi. Ali Koç, Yıldırım’a “İsterseniz alın benim locamı. Benim bu söz ağzımdan çıktı, imzaya gerek yok” yanıtını verdi. Bu söz üzerine Yıldırım kürs

KOÇ: SİZ BÖYLE DEĞİLDİNİZ

Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın kendisine aday olmaması çağrısına “Aday olup olmayacağıma ben karar veririm” yanıtını verdi. Yıldırım’ın eleştirilerini cevaplayan Koç, “Sayın başkanım içiniz rahat olsun. Siz zaten ‘Biz bakkal gibi yönetiyoruz’ dediniz. Şimdi daha kurumsal yönetiliyor. Kulüpte 2014 öncesi için data yok” dedi.

‘SAĞLIĞINIZ İÇİN!’

Ali Koç, “Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydı. Siz ‘Ben F.Bahçe’nin kendisiyim’ ruh halinden çıkmadığınız sürece çok zarar verecek noktalara geleceksiniz. Siz bana ne derseniz deyin, kalbimde efsane başkan olarak kalacaksınız. F.Bahçe’ye yaptıklarınızı kimse inkâr edemez. Ama özellikle kendi sağlığınız ve F.Bahçe’nin geleceği için içinde bulunduğunuz ruh halinden çıkmanız lazım. Siz böyle değildiniz” diye konuştu. Koç, “Mourinho ile gecelere akıyormuşuz. Hepsi yalan. Mourinho içki dahi içmiyor” derken Yıldırım’ın “Bak Mourinho ile ilgili söylediğini söylersem çok ayıp olur!” sözü dikkat çekti.

‘2 TRANSFER HAZIR’

Ali Koç, “Hocamızın talebi doğrultusunda Feyenoord maçında oynayabilecek 2 yeni transferimiz daha olacak” dedi.

DEV ANLAŞMA

F.Bahçe stadyum ve Avrupa forma sponsorluğu için Chobani markasıyla anlaştı. 5+5 yıllık stat isim sponsorluğunda her sezon 10 milyon Avro; forma göğüs reklamı için 2+3 yıllık anlaşmayla sezon başı en az 4 milyon Avro kazanılacak