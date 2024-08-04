Geri döneceği ileri sürülmüştü: Erden Timur'dan iddialara yanıt!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 18:35

Güncelleme: 04.08.2024 - 18:35

Eski Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yönetime geri döneceği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Taktik Mania'dan Barış Cenk Akkaya'ya konuşan Erden Timur, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HABERLER HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRU DEĞİL"

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Hakkımda çıkan bazı yöneticilerin beni geri getirmek istediği ve bazı transferlere karışacağım haberleri hiçbir şekilde doğru değil. Bu haberlere itibar edilmemesi gerekli" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 2 sezon Dursun Özbek'in yönetiminde yer alan ve 2 şampiyonluk yaşayan Timur, Dursun Özbek'in yeni yönetiminde yer almadı.