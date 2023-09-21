Geri dönüşün mimarlarındandı... Haftanın golüne aday oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Tete, haftanın golüne aday gösterildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 13:21
Geri dönüşün mimarlarındandı... Haftanın golüne aday oldu!
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Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı Kopenhag maçında Tete'nin skoru 2-2'ye getiren golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü adayları arasına girdi.

GERİ DÖNÜŞÜN MİMARLARINDAN

UEFA'dan yapılan açıklamada Tete'nin golü dışında; Lazio kalecisi Provedel'in Atletico Madrid'e attığı gol, Barcelonalı Joao Felix'in Antwerp'e attığı gol ve Lens forması giyen Angelo Fulgini'nin Sevilla'ya attığı gol adaylar arasında yer aldı.

Kopenhag maçının ikinci devresinde oyuna dahil olan Tete, etkili performansı ile maçın 2-0'dan 2-2'ye gelmesinde büyük rol oynamıştı.


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tete galatasaray Kopenhag uefa şampiyonlar ligi

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