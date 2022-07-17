Gervinho'dan imza sonrası Bakasetas itirafı!

17 Temmuz 2022 Pazar, 13:51

Geçen sezon Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu elde eden ancak; sakatlığı sebebiyle sahalardan uzunca bir süre uzak kalan Gervinho, kariyerine Yunan ekibi Aris'te devam edecek. 2 yıllık sözleşme imzalayan Gervinho, transferi sonrasında konuştu.

"BAKASETAS BANA BİLGİLERİ VERDİ"



Aris'in resmi sitesine konuşan Gervinho, "Kariyerimde yeni bir sayfa açtım. Aris hakkında en iyi bilgileri aldım. Projeyi beğendim ve artık burada forma giyeceğim" ifadesini kullandı.

Fildişili futbolcu, "Bakasetas ile görüştüm. Bana Aris hakkında bilgiler verdi. Taraftarlarının ne kadar çılgın olduğunu anlattı. Aynı şeyi başka arkadaşlarımla da konuştum. Burada olmaktan mutluyum" dedi.

SAKATLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Yunan ekibinde Roma'dan takım arkadaşı olan Iturbe ile birlikte oynayacağı için mutlu olduğunu belirten Gervinho sakatlığıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Taraftarlarımıza net bir mesaj verebilirim. Geçen yıl geçirdiğim sakatlık sonrasında kendimi iyi hissediyorum. Adımı, kulüp tarihine yazdırmak istiyorum ve bu konuda susamış durumdayım. Başarıya ulaşmak için gelin hep birlikte bir şeyler yapalım."