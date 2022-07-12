Gervinho'nun Yunanistan'a transfer olacağı iddiası
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Fildişili oyuncusu Gervinho'nun Yunan ekibi Aris'le anlaştığı iddia edildi.
Trabzonsporlu Gervinho'nun Aris'le anlaşmaya vardığı ve imza için Yunanistan'a gideceği belirtildi.
Yunan basınının haberine göre Trabzonspor'un kulüp bulması için izin verdiği Fildişili yıldız Gervinho Aris'le anlaştı. 35 yaşındaki oyuncunun çarşamba günü Selanik'e giderek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi imzayı atacağı kaydedildi.
SAKATLIK YAŞAMIŞTI
Gervinho geçen ekim ayında çapraz bağ sakatlığı geçirmiş ve 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.
Fildişili yıldız Trabzonspor formasıyla çıktığı 9 Süper Lig maçında 2 gol 1 asist üretmişti.
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