Getafe 10 kişi kaldı: Celta Vigo'ya tek gol yetti!

Bertuğ Yıldırım'ın takımı Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'ya 1-0 mağlup oldu.

Getafe 10 kişi kaldı: Celta Vigo'ya tek gol yetti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:31

İspanya La Liga'nın 12. hafta maçında Celta Vigo, evinde Getafe ile karşı karşıya geldi. Estadio Abanca Balaidos Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi Celta Vigo, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren tek golü 7'de Anastasios Douvikas attı.

GETAFE 10 KİŞİ KALDI

Getafe'de 31'de oyuna dahil olan Juan Berrocal 55'te sarı kart 65'te ise ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla mücadele dışında kaldı.   

Getafe, İspanya La Liga'da oynadığı 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

MİLLİ OYUNCU FORMA GİYMEDİ

Bertuğ Yıldırım, sakatlığı sebebiyle Getafe kadrosuna alınmadı. 

Celta Vigo, bu sonucun ardından puanını 16 yaptı. Getafe, 10 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Celta Vigo, Real Betis deplasmanına gidecek. Getafe, Girona'yı konuk edecek.


Etiketler: #Bertuğ Yıldırım #GETAFE #celta vigo #la liga

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