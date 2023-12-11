Getafe başkanı açıkladı: Enes Ünal'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu
Getafe Başkanı Angel Torres, geçen sezon Real Betis ile oynanan maçta sakatlanan Enes Ünal'ın ocak ayında sahalara geri dönebileceğini söyledi.
La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal'dan kulübü Getafe'ye iyi haber geldi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Real Betis maçında sakatlanan ve çapraz bağlarında kopma olan Enes Ünal'ın sahalara geri dönüş tarihi belli oldu.
BAŞKAN TORRES AÇIKLADI
Getafe kulübü başkanı Angel Torres, 6 aydır sahalardan uzak kalan Enes Ünal'ın sahalara geri dönüş tarihini açıklayarak, "Enes'in aralık ayının ikinci haftası takımla çalışmalara başlayacağını düşünüyorum. Ocak ayında ise en iyi seviyesine ulaşarak sahada olması bekleniyor" dedi.
GETAFE PERFORMANSI
Getafe formasıyla toplam 38 resmi maça çıkan milli golcü 15 gol ve 5 asitlik performans sergiledi.
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