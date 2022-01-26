Getafe Okay Yokuşlu'yu resmi olarak açıkladı
İspanya Ligi ekibi Getafe, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladığını açıkladı.
Adı Galatasaray ile de anılan milli futbolcu Okay Yokuşlu kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı.
İspanya Ligi takımı Getafe, Okay Yokuşlu'nun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu.
İspanyol kulüp, yaptığı açıklamada, Okay Yokuşlu'nun 27 Ocak perşembe günü kamuoyuna takdim edileceğini belirtti.
?? OFICIAL | Okay Yokuslu nuevo futbolista del Getafe.— Getafe C.F. (@GetafeCF) January 26, 2022
¡Bienvenido a la familia azulona @okayokuslu! ??#OkayAzulón
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