Getafe Okay Yokuşlu'yu resmi olarak açıkladı

İspanya Ligi ekibi Getafe, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 15:54
Getafe Okay Yokuşlu'yu resmi olarak açıkladı
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Adı Galatasaray ile de anılan milli futbolcu Okay Yokuşlu kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı.

İspanya Ligi takımı Getafe, Okay Yokuşlu'nun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu.

İspanyol kulüp, yaptığı açıklamada, Okay Yokuşlu'nun 27 Ocak perşembe günü kamuoyuna takdim edileceğini belirtti.


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