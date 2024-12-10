Getafe sahasında tek golle kazandı!
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Getafe evinde Espanyol'u 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Pepe Bordalas'ın ekibi Getafe evinde Manolo Gonzalez'in yönetimindeki Espanyol'u 1-0 mağlup etti.
Coliseum Stadyumu'nda oynanan maçta Getafe'ye galibiyeti 8. dakikada Alvaro Rodriguez kaydetti.
BERTUĞ YILDIRIM 75'TE DAHİL OLDU
Getafe'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, maçın 75. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Getafe puanını 16'ya yükseltirken, Espanyol 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Getafe deplasmanda Atletico Madrid'e konuk olurken, Espanyol sahasında Osasuna ile karşılaşacak.
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