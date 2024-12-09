Geleceği merak konusuydu: Carlo Ancelotti'den Arda Güler iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 21:51

Güncelleme: 09.12.2024 - 23:19

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta maçı öncesi açıklamalarda bulunan İtalyan teknik direktör, takımın genç oyuncuları Endrick ve Arda Güler'in gelecekleri hakkındaki soruya yanıt verirken, "Arda ve Endrick takımda kalacak. Daha fazla oynayabilirler ancak kimse için bir ön yargım yok" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLERİ ÖĞRENMELERİ GEREKİYOR"

Genç oyuncular hakkında konuşan Ancelotti, "Her maç en iyi takımı sahaya koymaya çalışıyorum. Gençlere karşı sabırlı olmak gerekiyor. Coşku getiriyorlar ancak genç oldukları için bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Öte yandan AS'ın haberine göre; Carlo Ancelotti, Arda Güler'e orta saha rotasyonunda daha fazla şans verip milli yıldızın sürelerini artırma kararı aldı.

19 yaşındaki Arda, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.