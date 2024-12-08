Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Üzerinde çok baskı var'
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler hakkında konuştu.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-0 kazandıkları Girona maçında gol atan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
Arda'nın çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Ancelotti, "Arda çok çalışkan bir oyuncu. Çok genç ve üzerinde çok fazla baskı var, bu gol ona çok yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
ARDA GÜLER, NE YAPMIŞTI?
Girona maçına ilk 11 başlayan ve 89 dakika sahada kalan Arda Güler'in maç istatistikleri şu şekilde:
-1 gol
-70 topla buluşma
-51 pas
-2 kilit pas
-5/5 uzun top
-2 müdahale
-2 uzaklaştırma
-4/9 ikili mücadele
-1/1 çalım
Etiketler: #arda güler #real madrid #carlo ancelotti
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