Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Üzerinde çok baskı var'

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler hakkında konuştu.

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Üzerinde çok baskı var'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 09:56

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 3-0 kazandıkları Girona maçında gol atan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda'nın çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Ancelotti, "Arda çok çalışkan bir oyuncu. Çok genç ve üzerinde çok fazla baskı var, bu gol ona çok yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER, NE YAPMIŞTI?

Girona maçına ilk 11 başlayan ve 89 dakika sahada kalan Arda Güler'in maç istatistikleri şu şekilde:

-1 gol

-70 topla buluşma

-51 pas

-2 kilit pas

-5/5 uzun top

-2 müdahale

-2 uzaklaştırma

-4/9 ikili mücadele

-1/1 çalım


Etiketler: #arda güler #real madrid #carlo ancelotti

İlgili Haberler

Tepkisi dikkat çekmişti: Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!

Tepkisi dikkat çekmişti: Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
Arda Güler oynadı: Real Madrid zirveye bir adım daha yaklaştı!

Arda Güler oynadı: Real Madrid zirveye bir adım daha yaklaştı!
Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!

Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı 3 golle aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler