Getafe taraftarları sezonun en iyi futbolcusu olarak Enes Ünal'ı seçti
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal, taraftarların gözdesi oldu. Milli futbolcu, konuya ilişkin 'İspanya'daki en iyi sezonumu geçirdiğim için mutluyum' ifadelerini kullandı.
La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, taraftarlar tarafından sezonun en iyi futbolcusu seçildi.
Sezon boyunca attığı 16 golle takımının ligde kalma hedefine büyük katkıda bulunan, Getafe'nin en golcüsü Enes, "İspanya'daki en iyi sezonumu geçirdiğim için mutluyum" dedi.
"BEN MESSI DEĞİLİM"
Enes, kulübüne verdiği demeçte, ligde kalma mücadelesinin gerek fiziksel gerekse mental olarak oldukça zorlu geçtiğini ve Getafe'nin ligde kalmaya layık bir takım olduğunu kaydetti.
"Ben Messi veya özel bir futbolcu değilim, sadece takımdaki bir oyuncudan biriyim ve takım arkadaşlarım olmadan bu başarıyı elde edemezdim" diyen Enes, görevinin gol atmak olduğunu, takım arkadaşlarının yardımıyla hedefine ulaştığını ifade etti.
Takımdaki herkesin "Enes'in gol atmasını istiyoruz" şeklindeki sözlerinin kendisini gururlandırdığını dile getiren milli futbolcu, "Bu, kendimi özel hissettiriyor" diye konuştu.
Kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki Enes, Getafe'de attığı 16 golle kulüp tarihinde, Roberto Soldado (2009-2010) ile birlikte bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.
Enes, geride kalan haftalarda verdiği demeçte, İspanya içinden ve dışından transfer teklifi aldığını ancak serbest kalma bedelinin çok yüksek olduğunu söylemişti.
Video Haberler
- İzmir'de 237 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı
- Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
- Avcılar’da sırtına zıpkın saplanan yaralı hastaneye kald
- Taksim'de İngiliz turisti bıçaklayıp gasbettiler!
- Müjdeyi duyurdu: 25 yıllık trafik çilesi sona erdi
- Ahşap fabrikasında patlama: 2 işçi yaralı
- Kuran kursunda çocuklara sopa
- 17 yaşındaki Rabia'nın şüpheli ölümü
- Saat Kulesi'nde 'betona gömülü' tarih çıktı
- İstanbul'da feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefet adayı, Erdoğan ile arayı açtı!
- Bardağı fırlatmıştı! Selçuk Tepeli yayını böyle açtı
- Erdoğan: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
- Ali Koç'tan canlı yayında sert çıkış!
- Johnny Depp - Amber Heard davasında 'Türkiye' ayrıntısı
- 'Üçüncü ittifak geliyor, sıkı dursunlar'
- Hamdi Alkan duyurdu: Billur Kalkavan'dan üzen haber
- İkinci turdaki oy tercihini değiştirdi!
- 'Yeşil ceket giymekle...'
- 'Bugün bir dosya getirdiler...'