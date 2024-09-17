Gheorghe Hagi ile Wesley Sneijder'e özel tişört: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 15:59

Güncelleme: 17.09.2024 - 15:59

Galatasaray, Legends serisi kapsamında kulüp efsaneleri Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi gibi isimlerin tişörtlerini satışa sundu.

Galatasaray'ın tanıtım videosunda yer alan Sneijder, Fenerbahçe derbisi öncesi göndermede bulundu.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

"Fener Ağlama" tezahüratının olduğu videoda yer alan Sneijder şu sözleri kullandı:

"Hayatım boyunca her şeyi kazandım ama bu formayı üzerimde taşımak bu asla unutmayacağım bir şey."

FENERBAHÇE'YE 3 GOL ATTI

Wesley Sneijder, Galatasaray kariyerinde Fenerbahçe derbilerinde toplam 3 gol kaydetti.

Hollandalı eski yıldız, 6 Nisan 2014'te sarı-kırmızılı takımın 1-0 kazandığı maçın galibiyet golünü atmıştı.

Sneijder 18 Ekim 2014'te yine takımının 2-1 galip geldiği derbide 2 kez ağları havalandırmıştı.