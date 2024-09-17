Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'ye 4 iyi haber!
Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de sakat oyunculardan iyi haber geldi.
Galatasaray maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, hafta sonu oynanacak derbi öncesi 4 futbolcuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
NTV Spor'un aktardığına göre, Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku bugünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı.
OSAYİ'NİN DURUMU YÜZDE 50
Bir süredir bireysel egzersiz yapan yeni transfer Filip Kostic de takıma katılırken, tedavisinin sonuna yaklaşan Osayi-Samuel ise bireysel antrenmanlara başladı.
Nijeryalı futbolcunun dev maça yetişme ihtimali yüzde 50. Osayi-Samuel'in durumu gün gün takip edilecek.
MERT MÜLDÜR'DEN İYİ HABER
Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Mert Müldür'de herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ı cumartesi günü Ülker Stadı'nda ağırlayacak.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Derbi #sakatlık
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