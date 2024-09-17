1 milyon forma satışına ek ödeme iddiası: Galatasaray'dan resmi yanıt!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, 1 milyonluk forma satışı hedefine ulaşması haline yaklaşık 50 milyon Euro'luk geliri kasasına koyacağı ifade edildi. Galatasaray Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sarıöz ise 1 milyonluk satış halinde forma sponsorundan ek ödeme alacakları iddiasına yanıt verdi.
Son iki sezonda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Galatasaray'ın forma hedefine 700 bin kaldı.
Bu sezon forma tedarikçisini değiştiren sarı-kırmızılı kulüp bir milyon forma satışı hedefini koymuştu.
50 MİLYON EURO'LUK GELİR
Habertürk'ün aktardığına göre, son iki sezonda mağazacılık tarafında gelirlerini birkaç kat artıran Galatasaray şimdiye kadar 300 bin forma satışı gerçekleştirdi.
Hakan Sarıöz
Temmuz başında tanıtılan formalar, üç farklı kategoride satışa sunulmuştu. Haberde sarı-kırmızılı kulübün, 1 milyon satış rakamına ulaşması halinde toplamda 40-50 milyon Euro arasında bir geliri kasasına koyacağı ifade edildi.
"FORMA SATIŞINA BONUS" İDDİASINA YANIT
Galatasaray Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sarıöz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yanlış yorumlar yapılıyor. 'Bir milyon forma satarsak bize bonus ödenecek' gibi bir şey söylemedik. 1 milyon forma satabilirsek hesaplarımıza göre 40-50 milyon Euro gelir elde edeceğiz. Amacımız bu geliri elde edebilmek" ifadelerini kullandı.
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