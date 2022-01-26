Ghezzal’dan Gomis’e çağrı: Come to Beşiktaş
Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, adı Galatasaray ile anılan Fransız forvet Bafetimbi Gomis’e çağrıda bulundu.
Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı ile yollarını ayıran ve Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın ilgilendiklerini açıkladığı yıldız oyuncuya Süper Lig’den başka bir çağrı geldi.
Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Gomis’in sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımına ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) yorumunu yaptı.
TRANSFERİN GÖZDESİ
Süper Lig'in 2017/18 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 29 kez rakip ağları sarsarak gol krallığı ve şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis, akabinde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.
Kariyerini üç buçuk sezondur Al Hilal'da devam ettiren tecrübeli forvet, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübüyle yollarını ayırdığını duyurdu.
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