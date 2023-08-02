Gianluigi Buffon kimdir, nereli, kaç yaşında? Gianluigi Buffon futbolu mu bıraktı?
İtalya'da Parma forması giyen efsane kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Kaleci Buffon'un kariyeri merak konusu oldu. Peki, Gianluigi Buffon kimdir, nereli, kaç yaşında? Gianluigi Buffon hangi takımlarda oynadı?
Yaşayan efsane kaleci Gianluigi Buffon, sosyal medya hesabından 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Peki, Gianluigi Buffon kimdir, nereli, kaç yaşında? Gianluigi Buffon hangi takımlarda oynadı? İşte Gianluigi Buffon hayatı...
GİANLUİGİ BUFFON KİMDİR?
Gianluigi Buffon, 28 Ocak 1978 tarihinde Carrara, İtalya'da dünyaya geldi.
1991 senesinde Parma'nın altyapısında kalecilik yaparak futbola başlayan Buffon, 1995 senesinde aynı takımla ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. A takımdaki ilk maçına, henüz 17'sindeyken 19 Kasım 1995 tarihinde İtalyan devi Milan karşısında çıktı.
Parma'da forma giydiği 1995-2001 yılları arasında 1 UEFA Kupası, 1 Coppa İtalia, 1 de Supercoppa İtalia kazandı.
Parma'da gösterdiği başarıyla ülkenin en önemli kalecilerinden biri haline gelen Buffon, 2001 senesinde 2.6 milyon euro karşılığında Juvetus'a transfer oldu.
Bu transfer sonrası, dünyanın en pahalı kalecisi unvanını kazanan Buffon, bir diğer İtalyan devi olan Juventus'ta daha ilk sezonunda 45 maçta ilk 11'de forma giydi.
2001 senesinden bu yana halen Juventus formasını giyen tecrübeli file bekçisi, 2006 senesinde ortaya çıkan Calciopoli Skandalı sonrası takımı küme düşürülmesine rağmen takımından ayrılmadı ve ikinci ligde oynamayı kabul etti. İkinci ligdeki ilk sezonlarında şampiyon olarak, sonraki sezon tekrar birinci lige yükseldiler.
17 Haziran 2016* tarihine kadar Juventus formasıyla 479 maçta forma şansı bulan Buffon, burada 6 Serie A birinciliği, 1 Serie B birinciliği, 4 Supercoppa İtalia Birinciliği, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi ikinciliği yaşadı.
Tecrübeli kaleci, 1997 senesinden bu yana İtalya A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.
1996 senesinde U-21'de oynarken bir UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası birinciliği, 2006 senesinde de A takımda Dünya Kupası birinciliği yaşadı.
Buffon, Pelé'nin yaşayan en iyi 125 futbolcu listesine girdi. Son olarak İtalya'da Parma forması giyen efsane isim Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktı.
GİANLUİGİ BUFFON HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
1995-2001 Parma
2001-2018 Juventus
2018-2019 Paris Saint Germain
2019-2021 Juventus
2021- Parma
GİANLUİGİ BUFFON MİLLİ TAKIM KARİYERİ
1993-1994 İtalya U-16
1995 İtalya U-17
1994-1995 İtalya U-18
1995-1997 İtalya U-21
1997 İtalya U-23
1997-2018 İtalya
Gianluigi Buffon Şahsi Başarıları:
- Bravo Ödülü: 1999
- Avrupa'nın En İyi Kalecisi: 2003
- UEFA Yılın Futbolcusu: 2003
- UEFA Kulüp Futbolu Ödülleri En iyi Kaleci: 2003
- FIFA 100
- Yaşin Ödülü: 2006
- 2006 FIFA Dünya Kupası En İyiler Takımı
- Avrupa Yılın Futbolcusu (Gümüş Top): 2006
- Serie A Yılın Kalecisi: 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008
- UEFA Yılın Takımı: 2003, 2004, 2006
- Avrupa Futbol Şampiyonası Turnuvanın Takımı: 2008
- FIFPro World XI: 2006, 2007
- IFFHS Dünyanın En İyi Kalecisi: 2003, 2004, 2006, 2007
- IFFHS Onyılın Kalecisi
- Avrupa'da Yılın kalecisi:2015
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