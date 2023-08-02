Gianlugi Buffon, emekli olduğunu açıkladı
İtalyan futbolunun efsane kalecisi Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
İtalyan futbolunun efsane kalecilerinden Parma forması giyen Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Buffon, "Hepsi bu kadar millet! Bana her şeyi verdiniz. Ben size her şeyi verdim. Birlikte başardık" ifadelerini kullandı.
That's all folks!— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023
You gave me everything.
I gave you everything.
We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG
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