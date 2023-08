Gianlugi Buffon, emekli olduğunu açıkladı

İtalyan futbolunun efsane kalecilerinden Parma forması giyen Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Buffon, "Hepsi bu kadar millet! Bana her şeyi verdiniz. Ben size her şeyi verdim. Birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG