Gianluigi Buffon'dan milli yıldızlarımıza övgü!

İtalya'nın efsanelerinden Gianluigi Buffon, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 08:58
Gianluigi Buffon'dan milli yıldızlarımıza övgü!
Abone Ol google-news

EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya futbol elçisi Gianluigi Buffon, İtalya ile 0-0 berabere kaldığımız maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR ADIM"

Buffon yaptığı açıklamada "İki dost ülkenin birlikte düzenleyeceği turnuva büyük bir adım oldu. İki ülkenin bu turnuvayı çok başarılı bir şekilde düzenleyeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR FIRSAT

İtalya'nın efsane kalecisi, "Böyle hazırlık maçları birbirlerini tanıma açısından iyi bir fırsat. İtalya ve Türkiye'nin turnuvada ileri seviyelere gidebileceğini düşünüyorum." dedi.

KENAN VE HAKAN'A ÖVGÜ

İtalya'da top koşturan Milli futbolcularımız ile ilgili de konuşan Buffon, "Hakan'ı maç sonrasında tebrik ettim. Son 4-5 senede kendisini çok geliştirdi. Şu an dünyanın en iyi orta sahalarından birisi konumunda. Kenan Yıldız da çok genç bir oyuncu. Kendini geliştirmeye devam ederse Juventus için önemli bir oyuncu olacaktır." sözlerini sarf etti.


Gianluigi Buffon haberleri italya haberleri a milli futbol takımı haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: A Milli Takım'da flaş sakatlık: Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı!

Son Dakika: A Milli Takım'da flaş sakatlık: Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı!
A Milli Takım'dan 2 oyuncu için karar: Ümit Milli Takım'a gönderildiler!

A Milli Takım'dan 2 oyuncu için karar: Ümit Milli Takım'a gönderildiler!
EURO 2024 öncesi… A Milli Takım'dan İtalya'da sessiz prova!

EURO 2024 öncesi… A Milli Takım'dan İtalya'da sessiz prova!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler