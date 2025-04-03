Gianni Infantino açıkladı: FIFA'dan Rusya'ya yeşil ışık!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 49. UEFA Kongresi'nde konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda geri adım atılabileceğinin sinyalini verdi.

Gianni Infantino açıkladı: FIFA'dan Rusya'ya yeşil ışık!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:13

FIFA Başkanı Gianni Infantino, perşembe günü Belgrad'da gerçekleşen 49. UEFA Kongresi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın futbola yeniden entegrasyonu hakkında konuşan Infantino, şu ifadeleri kullandı:

"Sporu her zaman insanları birleştirmek amacıyla kullandık. Gittikçe daha fazla bölünen bir dünyada, diyalog ve birliği teşvik etmek için her fırsatı değerlendirmeliyiz.

Futbol bu konuda güçlü bir araç olabilir. Ukrayna'da barış görüşmelerinin sürmesi bana umut veriyor. Umarım yakında bu sayfa kapanır ve Rusya'yı yeniden futbol dünyasına entegre edebiliriz. Bu, çatışmanın sona erdiği anlamına gelecektir.

İşte bu yüzden umut etmeli, bu yüzden dua etmeliyiz. Çünkü futbol ayrılıklarla değil, birlikle ilgilidir. Futbol, kızları ve erkekleri, her kesimden insanı bir araya getirir."

RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULANMIŞTI

UEFA, 2022 yılının mayıs ayında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus futbol takımlarının Avrupa kupalarından men edildiğini ve EURO 2028 ve EURO 2032 Avrupa Şampiyonaları ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını açıklamıştı.


Etiketler: #Gianni Infantino #FIFA #Rusya

İlgili Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralaması değişti!

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralaması değişti!
FIFA'dan Kulüpler Dünya Kupası şampiyonuna milyonlarca dolar ödül!

FIFA'dan Kulüpler Dünya Kupası şampiyonuna milyonlarca dolar ödül!
İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler