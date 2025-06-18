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Giannis Antetokounmpo'dan Fenerbahçe Beko'ya övgü!

Giannis Antetokounmpo'dan Fenerbahçe Beko'ya övgü!

18.06.2025 12:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Giannis Antetokounmpo'dan Fenerbahçe Beko'ya övgü!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks'ın Yunan oyuncusu Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe Beko hakkındaki soruya yanıt verdi.

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo, canlı yayında Fenerbahçe Beko ile ilgili yöneltilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Antetokounmpo, TikTok üzerinden yapılan canlı yayında Türk basketbolu hakkında bir açıklamada bulundu.

"ÇOK İYİ BİR ORGANİZASYON"

Yayın sırasında bir takipçisinin yönelttiği, "Fenerbahçe'yi sever misin?" sorusuna Antetokounmpo şu cevabı verdi:

"Evet. Çok iyi bir organizasyon."

Bucks forması giyen ve 2021 yılında NBA şampiyonluğu yaşayan Yunan yıldızın bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye'de geniş bir taraftar kitlesine sahip olan Fenerbahçe Beko, daha önce de pek çok NBA oyuncusunun dikkatini çeken bir kulüp olmuştu.

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