Gine, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Yayınlanma: 28.01.2024 - 23:16

Güncelleme: 28.01.2024 - 23:16

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun son 16 turunda Gine ile Ekvator Ginesi karşılaştı.

Federico Bikoro'nun 55. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Ekvator Ginesi, 68. dakikada ise Emilio Nsue ile penaltı atışından yararlanamadı.

Muhammed Bayo ile 90+8. dakikada gol bulan Gine, rakibini 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.