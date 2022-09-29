Giovanni Guidetti itiraf etti! 'Aslında endişeliydik'
Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmasının ardından başantrenör Giovanni Guidetti açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Hırvatistan maçı öncesi endişelerinin olduğunu dile getirdi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli çalıştırıcısı Giovanni Guidetti, Hırvatistan müsabakası sonrası soruları cevapladı. Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalmasının ardından konuşan tecrübeli başantrenör dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Hırvatistan müsabakası öncesi endişelerinin olduğunu belirten Giovanni Guidetti, "3 günün sonunda rahat bir maç oynayabildik. Endişeliydik aslında bizi zorlayabileceklerini düşündük ama biz sahada eğlenerek ve istediklerimizi yaparak oynadık" diye konuştu. Şampiyona boyunca takımdaki her oyuncuya ihtiyaçları olduğunu dile getiren Giovanni Guidetti, "Çok iyi oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. İlk 6'ımız aşağı yukarı belli ama her oyuncuma ihtiyacım var. Her oyuncumdan faydalanmak istiyorum turnuva boyunca" açıklamasını yaptı.
Filenin Sultanları'nın Polonya ile oynayacağı maç hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
"Polonya maçı zor bir maç olacak. Harika oyuncuları var çok fazla zorlanabileceğimizi düşüyorum. Polonya seyircisine karşı da oynayacağız ama biz bu seyircilerle oynamasını biliyoruz. Güzel bir maç olacak."
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