Giovanni van Bronckhorst takımdan çok memnun! "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık"

Yayınlanma: 06.11.2024 - 21:20

Güncelleme: 06.11.2024 - 21:20

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Malmö'yü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları:

"Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık.

Devamlılık ve istikrar lazım. Cumartesi ve bugün arasında fark var. Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Bizim amacımız her zaman gelişmek. Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz.

Paulista, bugün iyi oynadı. Rashica, süre buldu. Oyuncularımız geri dönüyor. Pazar günü de umarım bu bölümü iyi bir şekilde bitiririz. Ondan sonra da oynayacağımız Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız.

Bugün birçok oyuncumuz iyi oynadı, kendi çıtalarına yaklaştılar. Böyle iyi oynadığınızda da kazanıyorsunuz maçları.

Semih'in kalitesini biliyoruz. Ciro'nun olmadığı ilk maçı oynadık. Semih, iyi bir iş çıkardı. İkinci yarıda daha tehlikeliydi. Attığı gol de kendi gücünden geliyor. Çok iyi performans gösterdi. Kendisiyle çok konuşuyoruz. Gelişiyor. Bugün onun için önemliydi, gol attığı için de mutluyum.

Sonuçtan dolayı memnunum. Önemli olan bu sonucu almaktı. Birçok nedenden dolayı önemliydi. Cumartesiden sonra 3 puan çok önemliydi. Ciro yoktu bugün, Milot döndü. Oyuna girdikten sonra farklılığı görebiliyorsunuz. 3 hücumcu ile oynadık, gole ihtiyacımız vardı. Tüm oyuncularınız sizinle birlikte olmalısınız istersiniz ama bazen sakatlıklar, cezalılar oluyor. Bugün tüm takım yapması gerekeni yaptı. Tempomuz ve agresifliğimiz iyiydi. Sonuçtan memnunum özellikle cumartesi günkü oyun ve sonuçtan sonra."