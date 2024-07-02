Giovanni van Bronckhorst'tan A Milli Takım dileği: 'İzlemek harika olurdu'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, A Milli Futbol Takımı'nda yer alan siyah-beyazlı oyuncular Mert Günok, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'a Avusturya maçı öncesi başarı diledi.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:32
Giovanni van Bronckhorst'tan A Milli Takım dileği: 'İzlemek harika olurdu'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, A Milli Takım kampında bulunan Mert Günok, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'u arayarak başarılar diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Samet Aybaba; A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile bugün oynayacağı müsabaka öncesinde Cenk Tosun, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy'la görüntülü konuştu.

VAN BRONCKHORST'TAN TÜRKİYE-HOLLANDA DİLEĞİ

Futbolculara başarılar dileyen Aybaba, "Tüm takıma başarılar diliyoruz. Bugüne kadar çok önemli şeyler yaptınız. Bu maçı da kazanıp bütün ülkeyi mutlu edeceksiniz. Kaliteniz var, birlikteliğiniz var, duygularınız var. Gönlümüz, kalbimiz, her şeyimiz sizinle" ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da milli oyuncularla yaptığı görüşmede şunları söyledi:

"Sizinle tanıştığım için mutluyum. Dün sezonun ilk günüydü. Siz doğal olarak katılamadınız, milli takımdasınız. Ama turnuvadan sonra sizleri aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. Bugün büyük gün. Türkiye'nin ve Hollanda'nın maçı var. Çeyrek finalde Türkiye-Hollanda maçını izlemek harika olurdu. Umarım ülkenizi ve Beşiktaş'ı gururlandırırsınız. Bugün antrenmanda olacağım ama sizin maçınızı da izleyeceğim. Umarım maçta süre alır ve başarılı bir performans sergilersiniz. Başarılar diliyorum, İstanbul'da görüşürüz."


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