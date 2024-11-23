Giovanni van Bronckhorst'tan Göztepe maçı kararı!

Yayınlanma: 23.11.2024 - 10:05

Güncelleme: 23.11.2024 - 10:05

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Immobile, sakatlığını atlatmasının ardınan dün ilk kez takımla çalışmalara başladı. 34 yaşındaki santrfor, Göztepe maçında kadroya dahil edilse dahi hazır olmadığı için 11'de yer almayacağı iddia edildi.

GÖZTEPE MAÇI İÇİN İKİ PLAN

Sabah'ta yer alan habere göre; Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçı için iki ayrı plan kurdu. Planlardan biri, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun santrfor bölgesinde görev alması ve Semih Kılıçsoy'un sol kanada geçmesi üzerine kurulu.

Diğer plan ise Joao Mario'nun sol kanat, Semih'in de santrfor oynamasına göre yapıldı. 49 yaşındaki hocanın, bu iki seçenekten birini bugünkü taktik antrenman sonrası karara bağlayacağı kaydedildi.