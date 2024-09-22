Giovanni van Bronckhorts, Beşiktaş tarihine geçti!
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlı takımın başında iç sahada görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçı sonrası bir ilki yaşadı.
Hollandalı çalıştırıcı, Nevio Scala'dan (2000/01) bu yana Beşiktaş'ın başında iç sahada görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Etiketler: #Giovanni van Bronckhorst #beşiktaş #eyüpspor
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