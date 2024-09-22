Giovanni van Bronckhorts, Beşiktaş tarihine geçti!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 22:22

Güncelleme: 22.09.2024 - 22:22

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçı sonrası bir ilki yaşadı.

Hollandalı çalıştırıcı, Nevio Scala'dan (2000/01) bu yana Beşiktaş'ın başında iç sahada görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.